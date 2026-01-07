Messi revela quién manda en su casa: Esta es la regla que el crack sí o sí debe cumplir

Lionel Messi volvió a mostrarse cercano y natural al hablar de su vida puertas adentro. Esta vez, el capitán de la selección argentina reveló qué actividad tiene completamente prohibida dentro de su casa y la razón tiene nombre y apellido: Antonela Roccuzzo.

Foto: Instagram Antonela Roccuzzo

Durante una entrevista con Luzu TV, el futbolista contó que ni él ni sus hijos pueden jugar a la pelota dentro del hogar. Según explicó, es una regla clara que impuso su esposa para mantener el orden.

“Adentro de la casa Antonela no nos deja jugar, porque mucho quilombo no se puede hacer”, comentó entre risas.

Messi aseguró que compartir tiempo con sus hijos es una de las cosas que más disfruta y que jugar a la pelota con ellos es una de sus actividades favoritas. Sin embargo, aclaró que siempre lo hacen fuera de casa, especialmente cuando él no tiene compromisos con los entrenamientos del club.

En la misma charla, el campeón del mundo también habló sobre las personas con las que suele apoyarse en su día a día. Contó que con Antonela conversa sobre todo lo que ocurre en la rutina familiar, mientras que con su padre las charlas giran más en torno al fútbol y lo deportivo.

Además, dejó ver su costado más personal al admitir que tiene un lado romántico, aunque le cuesta expresarlo. Dijo que le gustan los pequeños detalles y que se preocupa por el bienestar de las personas que quiere.

