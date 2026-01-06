TEMAS DE HOY:
Caso mujer encontra en freezer Mario Argollo COB Accidente Santa Cruz

31ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

(Video) Festejo terminó en susto: Rey Mago se lanza en paracaídas y sufre grave fractura tras aparatosa caída

En la imágenes se muestra como uno de los paracaidistas se desvió en el aire al evitar caer cerca del público. Sin embargo, al momento del aterrizaje perdió el control y terminó impactando con fuerza contra el suelo.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

06/01/2026 17:27

FOTO: RRSS
Argentina

Escuchar esta nota

Lo que debía ser una celebración llena de alegría por la llegada de los Reyes Magos terminó en un accidente que generó preocupación entre los asistentes. Un hombre que representaba al Rey Gaspar sufrió una fuerte caída tras descender en paracaídas y ahora se encuentra en estado delicado.

El hecho ocurrió este lunes en el Parque Belgrano, en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Allí se realizaba un espectáculo aéreo del que participaron tres paracaidistas vestidos como los tradicionales Reyes Magos, ante la mirada de decenas de familias que se habían reunido para el festejo.

En el vídeo se ve como uno de los paracaidistas se desvió en el aire al evitar caer cerca del público. Sin embargo, al momento del aterrizaje perdió el control y terminó impactando con fuerza contra el suelo. 

La rápida decisión del integrante del espectáculo evitó una tragedia mayor, protegiendo a los cientos de familias que se habían reunido para disfrutar del espectáculo.

Como consecuencia de la caída, el hombre habría sufrido una fractura de cadera y de inmediato se activó un operativo de emergencia. 

Posteriormente, el paracaidista, quien sería oriundo de la ciudad de Lincoln, fue trasladado de urgencia al Hospital San José, donde permanece internado y a la espera de una intervención quirúrgica.

La llegada de los Reyes Magos en paracaídas es una tradición que se repite cada año en Pergamino y suele convocar a numerosas familias. Esta vez, el festejo quedó marcado por el accidente, que generó momentos de tensión y preocupación entre los presentes.


 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD