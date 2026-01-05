Mi primera chamba: Lavador de autos queda atrapado en rodillos y se vuelve viral

El primer día de trabajo suele estar cargado de nervios, expectativas y ganas de hacerlo todo bien, pero para un joven empleado de un lavadero de autos, su debut laboral terminó convirtiéndose en un blooper viral que desató risas en redes sociales.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa al joven intentando mover una manguera de un lado a otro, sin notar que se encontraba demasiado cerca del rodillo automático del lavadero. En cuestión de segundos, la manguera quedó atrapada en el sistema y funcionó como una especie de soga, dejando al trabajador momentáneamente enredado en medio del equipo.

Aunque la escena generó preocupación inicial entre algunos usuarios, el momento no pasó a mayores y rápidamente fue tomado con humor por quienes vieron el video. Las imágenes se difundieron en distintas plataformas y los comentarios no tardaron en llegar.

“¿Será que está bien? Me dio risa, pero también me preocupé 😂”, escribió un usuario. Otro comentó: “Le hace falta la canción de ‘Mi primera chamba’ 😂😂😂😂😂”, mientras que alguien resumió la experiencia con ironía: “¿Cómo estuvo el día? Mareado 🤣😂”.

El video se convirtió en un claro ejemplo de que el primer día de trabajo no siempre sale como uno lo imagina, pero también de cómo estas situaciones pueden transformarse en anécdotas divertidas que conectan con miles de personas que recuerdan sus propios comienzos laborales.



Mira la programación en Red Uno Play