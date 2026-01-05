Funcionarios del sector salud de Santa Cruz realizaron un ampliado de emergencia para abordar la crisis que atraviesa el sistema, principalmente por el retraso en el pago de sueldos a profesionales. Según los dirigentes, los trabajadores de ítems acumulan cuatro meses de salario pendientes, mientras que los de contrato tienen una deuda de dos meses, situación que generó preocupación y malestar durante las fiestas de fin de año.

El secretario de Conflictos del Fesirmes, Evert Patiño, calificó la asamblea como “triste”, debido a que los trabajadores han tenido que enfrentar carencias y dificultades económicas por el incumplimiento en el pago de sus remuneraciones. Además, denunció la falta de atención en la Caja Nacional y la ausencia de seguridad en los hospitales de primer y segundo nivel, así como el retraso de un año en el pago de subsidios, lo que incrementa la tensión en el sector.

“Es lamentable que el alcalde Jhonny Fernandez no tenga conocimiento de las debilidades dentro del sistema de salud. Las carencias son múltiples y la población lo sabe”, afirmó Patiño, quien aseguró que la autoridad municipal está mal informada por sus asesores, que le transmiten que el sistema de salud está funcionando correctamente.

Durante el ampliado, el Fesirmes determinó dar un plazo de 48 horas a la Alcaldía para la cancelación de sueldos en primera instancia. Tras ese periodo, la institución anunció que asumirá las medidas correspondientes respaldadas por la Constitución Política del Estado, para garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores y no se vulneren sus beneficios.

El dirigente también señaló que la Alcaldía presupuestó Bs 90 millones para medicamentos, pero enfatizó que también es necesario presupuestar recursos para personal, infraestructura y equipos, condiciones básicas para un sistema de salud funcional.

El dirigente anunció asambleas y comités de huelga y de crisis, hasta que se cumpla con el pago y se otorguen las condiciones necesarias para el funcionamiento del sector.

“No vamos a parar hasta que se haga la cancelación y se den todas las condiciones al sistema de salud”, subrayó Patiño.

Mira la programación en Red Uno Play