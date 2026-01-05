Fesirmes denuncia 4 meses sin sueldo y falta de insumos en salud

El secretario del conflicto de la Federación de Profesionales en Salud – Fesirmes Santa Cruz, Evert Patiño, alertó sobre la grave situación que atraviesan los profesionales y trabajadores del sistema de salud debido a la deuda pendiente del Gobierno municipal.

“Lamentablemente esa no ha sido la realidad de los profesionales de salud. Estamos nosotros prácticamente en una situación ya insostenible, inhumana, señor alcalde”, afirmó Patiño, señalando que hay cuatro meses de sueldos pendientes.

El dirigente enfatizó la gravedad de la situación: “Definitivamente, ya pasó el límite del respeto, el límite de la tolerancia, el límite de la subsistencia. Ahora los colegas ya no saben qué más hacer para poder cubrir sus necesidades diarias: alimentación, olla común, el pago de los bancos”.

Patiño criticó además la gestión municipal y la falta de condiciones básicas en el sistema de salud. “Tenemos falta de insumos, falta de infraestructura, falta de equipamiento. No tenemos las condiciones, señor alcalde, para poder atender una situación tan crítica como quieren enfocarlo en el tema de la gripe K”.

Sobre las medidas a tomar, el secretario adelantó que se realizará una reunión de emergencia este lunes para definir los próximos pasos. “Vamos a ver qué se determina dentro de nuestro ampliado", indicó.

Pidió comprensión a la población ante posibles medidas de presión. “Les pedimos las disculpas necesarias por las medidas que tenemos que asumir, pero le digo a la población, ¿qué harían ustedes sin cuatro meses de sueldo?”.

