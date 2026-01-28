TEMAS DE HOY:
Comunidad

Santa Cruz: Fesirmes acata paro de 72 horas por incumplimiento de pagos

Fesirmes exige al gobierno municipal y a la Gobernación la cancelación de salarios, subsidios y la provisión de insumos, mientras se garantiza la atención de emergencias durante la medida de presión.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/01/2026 9:19

Protesta de trabajadores de salud en la Quinta Municipal. Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Profesionales y trabajadores de salud acatan un paro de 72 horas en demanda del cumplimiento de compromisos pendientes por parte del gobierno municipal y la gobernación.

La medida se adopta tras el vencimiento del plazo establecido para la cancelación de salarios y subsidios a los trabajadores del sector.

Cristian Ulrich, dirigente del Fesirmes indicó que la semana pasada se sostuvo un acercamiento con el nuevo secretario municipal de salud, quien fijó una fecha límite para saldar los pagos a profesionales y trabajadores. Sin embargo, esta fecha venció y los compromisos no se cumplieron.

“Hasta el momento no se ha realizado la cancelación y muchos colegas han sido rechazados en la Caja Nacional debido a la falta de gestiones de nuestro ente empleador. Esto afecta incluso a mujeres en periodo pre y postnatal y ha obligado a suspender cirugías programadas y otros servicios esenciales”, afirmó Ulrich.

A pesar del paro, los centros de salud y hospitales han reforzado sus áreas de emergencia mediante un plan de contingencia, garantizando que la población reciba atención crítica durante estos días.

Ulrich anunció además que el sector salud realizará un mitin para visibilizar sus demandas, que incluyen pagos pendientes, mejora de infraestructura y suministro de insumos, y advirtió que las medidas de presión se mantendrán hasta que se cumplan los compromisos asumidos.

 

