La vivienda del candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Patria, Ramón Daza, fue atacada la madrugada de este martes. El hecho ya fue denunciado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Según el reporte, cerca de las 02:00, dos personas encapuchadas arrojaron pintura roja y azul contra el inmueble, provocando daños visibles en la fachada. El hecho generó alarma en la familia del candidato.

Daza acudió a dependencias de la Felcc para formalizar la denuncia y aseguró que este ataque forma parte de una serie de hechos en su contra.

“Esto es una escalada que ha empezado con mis hijos, nuestro negocio, falsas denuncias y ahora mi casa. Saben dónde vivimos, ¿qué es lo siguiente?”, expresó.

El candidato también expresó su preocupación por la seguridad de su familia y pidió garantías al Ministerio de Gobierno. “Mi familia está preocupada. Uno no entra a la política para vivir esto”, afirmó.

Vandalizan casa de candidato Ramón Daza en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar-Periodista-Red Uno

Asimismo, señaló que días antes ya se habrían registrado otros incidentes, como la aparición de objetos extraños en su domicilio como un pollo muerto y la difusión de videos contra su entorno familiar.

En ese contexto, pidió a la Policía investigar el caso para identificar a los responsables, mientras el denunciante pidió que se eviten hechos de violencia en el proceso electoral en Cochabamba.

Tras la denuncia, personal de la Felcc se apersonó al domicilio del candidato para comenzar con las investigaciones del caso.



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