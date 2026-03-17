Accidente en Cochabamba: una mujer resulta herida tras choque

Un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo se registró en la avenida Simón López, en la ciudad de Cochabamba, dejando como saldo una mujer herida.

Según el reporte preliminar, paramédicos, personal de la Dirección de Tránsito y efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) Norte acudieron al lugar tras recibir la alerta por parte de vecinos.

La acompañante del motociclista resultó lesionada a causa del impacto, por lo que fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

Ambos conductores fueron llevados a dependencias de Tránsito con fines investigativos, a fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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