TEMAS DE HOY:
vehículo quemado ACCIDENTE Sebastián Marset

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Accidente en Cochabamba: una mujer resulta herida tras choque

La acompañante del motociclista resultó lesionada a causa del impacto, por lo que fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

Cristina Cotari

17/03/2026 9:13

Accidente de moto y vehículo deja una herida en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo se registró en la avenida Simón López, en la ciudad de Cochabamba, dejando como saldo una mujer herida.

Según el reporte preliminar, paramédicos, personal de la Dirección de  Tránsito y efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) Norte acudieron al lugar tras recibir la alerta por parte de vecinos.

La acompañante del motociclista resultó lesionada a causa del impacto, por lo que fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

Ambos conductores fueron llevados a dependencias de Tránsito con fines investigativos, a fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD