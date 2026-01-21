Alcalde sobre paro de los trabajadores en salud: “Han ganado sin trabajar”

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se pronunció la mañana de este miércoles sobre la huelga de hambre y paro de actividades impulsado por trabajadores del sector salud en la ciudad, cuestionando la efectividad de estas medidas y el pago de salarios durante los días de paralización.

“Pero se les paga. Ahora, los 15 días que no trabajaron, ¿quién devuelve eso? Han ganado sin trabajar. Más de 20 millones de bolivianos sin trabajar. Eso es lamentable. Yo llamo a la reflexión y creo que en esta próxima reunión que tengamos los alcaldes con el presidente del Estado vamos a hablar de estos temas”, afirmó.

El alcalde recordó que históricamente el sector salud “solo trabaja el 60% del año; el 40% son paros”, y criticó que los sueldos se mantengan pese a la ausencia laboral. “Tienen que pensar que a ellos se los contrata, se les paga y ellos tienen que cumplir”, recalcó.

Fernández precisó que ayer se depositaron 24 millones de bolivianos, sumando otros pagos menores que se completarán hoy, mientras que los trabajadores solo han laborado 15 días.

La autoridad hizo un llamado a la paciencia y a la reflexión, recordando que el municipio enfrenta dificultades de recursos en el inicio de cada año y que la reunión con el presidente del Estado será clave para abordar estas problemáticas.

“No es con medidas extremas que vamos a mejorar la calidad del servicio en salud; hay que entender que hay pacientes que dependen de la atención inmediata, y se les está pagando”, aseguró.

Fernández también destacó los avances realizados en infraestructura y equipamiento de salud durante su gestión, señalando que 11 hospitales han sido habilitados con recursos municipales, incluyendo los centros Los Olivos, 4 de Octubre, Villa Fátima, Bolínter y el tatú, este último destinado a diagnóstico y tratamiento oncológico.

