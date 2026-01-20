Autoridades de la Alcaldía y representantes del sector salud se reunieron este martes y acordaron declarar un cuarto intermedio en las medidas de presión, tras el compromiso municipal de iniciar el pago de salarios adeudados a los trabajadores de salud.

Desde la Alcaldía informaron que ya se está procediendo con el pago correspondiente al mes de noviembre, además de agilizar los procesos administrativos para iniciar el pago de diciembre, compromisos que deberán cumplirse hasta el martes 27 de enero.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud (Fesirmes), Daniel Gutiérrez, señaló que si bien se otorga un cuarto intermedio al paro de 48 horas que estaban acatando, el estado de emergencia del sector se mantiene vigente.

“Para que cesemos todas nuestras medidas de presión se ha dado plazo hasta el martes de la siguiente semana para que se realice el pago a los trabajadores de ítems y contrato; caso contrario, el miércoles iniciaremos un paro movilizado de 72 horas”, advirtió.

Este martes, Fesirmes cumplió su segundo día de un paro de 48 horas, luego de haber realizado la semana pasada un paro de 24 horas. Además, los trabajadores de salud llevaron adelante una huelga de hambre en la Quinta Municipal, mientras que la semana anterior acataron un paro de 96 horas.

