¡Ya están disponibles! Fexco Fest 2026 activa venta de entradas online para los artistas de la cartelera

La cartelera incluye presentaciones de Kapo, La Joaqui, 18 Kilates, Los Kjarkas, Waliki, Histeria y PK2, entre otros. Los espectáculos se desarrollarán entre el 24 de abril y el 2 de mayo, con distintas propuestas musicales que abarcan géneros urbanos, tropicales y folclóricos.
17/03/2026 9:27
Escuchar esta nota
La Feria Exposición de Cochabamba (Fexco) habilitó la venta online de entradas para la Fexco Fest 2026, a través de la página web www.entradas.fexco.com.bo, donde los usuarios pueden adquirir sus boletos de forma rápida y segura.
Para realizar la compra, los interesados deben ingresar al portal, seleccionar el día del espectáculo, el artista de su preferencia, la cantidad de entradas y completar sus datos personales para la emisión de la factura. El pago puede efectuarse mediante código QR o tarjeta, incluso desde el celular.
La cartelera incluye presentaciones de Kapo, La Joaqui, 18 Kilates, Los Kjarkas, Waliki, Histeria y PK2, entre otros. Los espectáculos se desarrollarán entre el 24 de abril y el 2 de mayo, con distintas propuestas musicales que abarcan géneros urbanos, tropicales y folclóricos.
En cuanto a los precios, se mantienen sin incremento: la entrada general a la feria será de 30 bolivianos, mientras que los días de espectáculo tendrán un costo único de 50 bolivianos.
Desde la organización destacaron que la Fexco no solo es un espacio de entretenimiento, sino también una plataforma de negocios y un punto de encuentro para las familias cochabambinas.
Mira la programación en Red Uno Play
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00