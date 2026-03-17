¡Ya están disponibles! Fexco Fest 2026 activa venta de entradas online para los artistas de la cartelera

La Feria Exposición de Cochabamba (Fexco) habilitó la venta online de entradas para la Fexco Fest 2026, a través de la página web www.entradas.fexco.com.bo, donde los usuarios pueden adquirir sus boletos de forma rápida y segura.

Para realizar la compra, los interesados deben ingresar al portal, seleccionar el día del espectáculo, el artista de su preferencia, la cantidad de entradas y completar sus datos personales para la emisión de la factura. El pago puede efectuarse mediante código QR o tarjeta, incluso desde el celular.

La gerente general de la Fexco, Mariela Jiménez, informó que la plataforma ya registra buena respuesta del público. “Hemos visto una buena recepción, especialmente con artistas internacionales como Kapo”, señaló.

La cartelera incluye presentaciones de Kapo, La Joaqui, 18 Kilates, Los Kjarkas, Waliki, Histeria y PK2, entre otros. Los espectáculos se desarrollarán entre el 24 de abril y el 2 de mayo, con distintas propuestas musicales que abarcan géneros urbanos, tropicales y folclóricos.

Fexco Fest 2026 ya vende entradas online. Foto: Red Uno

En cuanto a los precios, se mantienen sin incremento: la entrada general a la feria será de 30 bolivianos, mientras que los días de espectáculo tendrán un costo único de 50 bolivianos.

Además, los asistentes podrán participar en sorteos de premios tecnológicos, como un auto eléctrico, un scooter y una bicicleta eléctrica. Para ello, deberán registrarse en el stand de Quantum dentro del recinto ferial. También se sorteará un lote de 300 metros cuadrados en Santa Cruz, como parte de las iniciativas para incentivar la participación del público.

Desde la organización destacaron que la Fexco no solo es un espacio de entretenimiento, sino también una plataforma de negocios y un punto de encuentro para las familias cochabambinas.

Mira la programación en Red Uno Play