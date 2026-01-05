Aprehenden al chofer que atropelló y mató a un motociclista en Santa Cruz

Después de varios días de incertidumbre, el chofer del micro que atropelló y causó la muerte de un motociclista de 25 años el pasado 1 de enero, en la avenida Virgen de Cotoca, se presentó este lunes en dependencias de la Fiscalía.

Al conocer su llegada, el padre de la víctima, junto a familiares y allegados, se dirigió al lugar y acompañó al conductor hasta la EPI de la Pampa de la Isla, donde fue aprehendido para prestar su declaración.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del Año Nuevo, entre el sexto y séptimo anillo, cuando un microbús blanco colisionó con el motociclista, quien realizaba labores de entrega.

El joven fue trasladado de inmediato a una clínica cercana; sin embargo, llegó sin signos vitales, según confirmaron las autoridades.

El director de Tránsito de Santa Cruz, Martín Arequipa, informó que el motociclista no había consumido bebidas alcohólicas, luego de que la prueba de alcoholemia diera resultado negativo.

Investigación en curso

Con la presentación del chofer, la investigación policial y de Tránsito podrá avanzar con mayor precisión. Los investigadores recopilan imágenes, trayectorias del micro y declaraciones de testigos, con el objetivo de determinar responsabilidades.

El padre de la víctima, acompañado de su familia, permanece atento al desarrollo del proceso y pidió que las investigaciones se realicen con celeridad y transparencia.

Pasado el mediodía, la Fiscalía logró identificar al propietario del micro, César Coca, quien se encontraba en el interior de un inmueble ubicado en la zona de El Bateón. En un inicio, el dueño del vehículo no permitió el ingreso de las autoridades para el secuestro del micro, acción necesaria para continuar con las investigaciones. Ante esta situación, la fiscal del caso advirtió que, de persistir la negativa, se solicitaría una orden de allanamiento.

Horas más tarde, el propietario permitió finalmente el ingreso de las autoridades, por lo que el micro fue secuestrado y trasladado a dependencias de Tránsito de la Pampa de la Isla para continuar con las pericias correspondientes. El vehículo presentaba abolladuras en la parte frontal, donde presuntamente impactó el motociclista.

La fiscal del caso confirmó además que el chofer del micro, Edson Lama Arce, se encuentra aprehendido en una celda de la EPI de la Pampa de la Isla. En las próximas horas, el conductor será puesto ante control jurisdiccional, instancia en la que se definirá su situación jurídica.

De acuerdo con la información oficial, el chofer será cautelado por los delitos de homicidio en accidente de tránsito, lesiones graves y gravísimas, y omisión de socorro.



Mira la programación en Red Uno Play