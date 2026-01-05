Santa Cruz: Accidentes en moto se cobraron la vida de tres personas, incluida una menor

El director de Tránsito de Santa Cruz, Martín Arequipa, ofreció este lunes una conferencia de prensa para informar sobre los casos más relevantes registrados durante la pasada semana en la ciudad, entre los cuales se reportan accidentes con víctimas fatales.

El primer hecho ocurrió en la avenida Virgen de Cotoca, entre sexto y séptimo anillo, donde un choque con arrollamiento seguido de fuga dejó como consecuencia la muerte de un motociclista de 25 años.

Según las declaraciones del director de Tránsito, “el caso ocurrió a las 5:00, cuando el conductor de un microbús blanco impactó con la parte frontal de la motocicleta. El ciudadano fue trasladado de manera inmediata en condiciones críticas, pero lamentablemente al llegar a la clínica perdió la vida”. Asimismo, se informó que el motociclista no había consumido bebidas alcohólicas, dando resultado negativo en la prueba de alcoholemia.

El segundo caso se registró el 1 de enero a las 8:00 en el barrio Guaracachi, también sobre la avenida Virgen de Cotoca, y tuvo como protagonistas a dos menores de edad.

La conductora, de 15 años, llevaba como pasajera a su hermana de 13 años. “La motocicleta no contaba con SOAT, y la conductora no portaba ningún documento que acreditara autorización para conducir. Ellas sacaron la moto sin permiso de la familia. La menor perdió el control del vehículo e impactó contra el asfalto. Fue trasladada a un centro médico y el 3 de enero lamentablemente falleció”, explicó el director.

Un tercer hecho trágico ocurrió el 1 de enero a las 18:00 en Puerto Suárez, cuando una menor de 3 años perdió la vida tras caer de la motocicleta en la que se desplazaba con sus padres.

“El conductor perdió el control de la moto y la menor sufrió un hundimiento en el cráneo. Fue trasladada a un centro médico, pero llegó sin signos vitales. El padre fue aprehendido y la moto secuestrada”, agregó la autoridad.

Mira la programación en Red Uno Play