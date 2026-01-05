TEMAS DE HOY:
“Lo dejó morir y huyó”: Familia de motociclista arrollado en Santa Cruz exige justicia

El hecho ocurrió la madrugada del 1 de enero. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el conductor huye y deja a la víctima agonizando en la vía pública. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/01/2026 7:05

Santa Cruz, Bolivia

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del 1 de enero en la zona de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz, terminó con la vida de Rurek Lagrava López, un motociclista que fue atropellado por un microbús cuyo conductor se dio a la fuga.

El hecho se registró alrededor de las 5:00 a. m., y fue captado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes muestran el momento del impacto y cómo el conductor del micro abandona la escena sin auxiliar a la víctima, que quedó tendida sobre la vía.

 

Vecinos del lugar acudieron para ayudar al motociclista e intentaron alertar a los servicios de emergencia, pero Rurek falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

Sin detenidos y una familia que exige justicia

A cuatro días del hecho, la familia de la víctima continúa esperando justicia. El conductor aún no ha sido identificado ni aprehendido, pese a que existen grabaciones del momento del accidente.

“Lo único que pedimos es justicia. No es justo que haya huido y lo haya dejado morir”, expresó un familiar visiblemente afectado.

 

La familia ha solicitado a las autoridades acelerar las investigaciones y dar con el paradero del responsable, para que responda ante la ley por la muerte del joven motociclista.

 

