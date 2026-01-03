TEMAS DE HOY:
 Asesinó a su madre y su hermano: Esto es lo que se sabe sobre el doble crimen municipio de General Saavedra

El crimen sucedió luego de una fuerte discusión. El hombre habría asfixiado a su madre y atacado con un machete a su hermano.

Naira Menacho

03/01/2026 16:47

Escuchar esta nota

Este sábado, la justicia determinó dar 180 días de detención preventiva para el hombre acusado de asesinar a su madre y hermano en el municipio de General Saavedra, del departamento de Santa Cruz.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que Romero H. H., de 39 años de edad, recibió detención preventiva por la presunta comisión de los delitos de parricidio y asesinato.

El crimen fue llevado a cabo el viernes 2 de enero y los vecinos señalaron que el agresor podría tener problemas de salud mental, aunque este no fue demostrado durante su audiencia.

 Según los testimonios, tras una fuerte discusión, el hombre habría asfixiado a su madre y atacado con un machete a su hermano.

