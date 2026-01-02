Las autoridades policiales investigan un fatal accidente de tránsito ocurrido durante las primeras horas del nuevo año, en el que un joven motociclista perdió la vida tras una colisión con un vehículo de transporte público en la ciudad de Santa Cruz. El incidente, que tuvo lugar mientras la víctima cumplía labores de entrega, dejó consternación entre sus allegados.

Según las declaraciones de los familiares, el joven compartió el brindis de medianoche con sus padres antes de salir a trabajar. “Vino a felicitarnos a las 11 y media... luego dijo 'voy a ir nomás a trabajar'. 'Vas a tener cuidado, hijo', le dijimos”, relató Irma Colque Vargas, madre del fallecido. Lamentablemente, horas después, la familia se enteró que el joven había sido trasladado a una clínica, donde llegó sin signos vitales.

Pedido de esclarecimiento y justicia

La familia del motociclista manifestó su preocupación por la falta de información oficial y la ausencia del conductor del micro involucrado. De acuerdo con el testimonio de la madre, el chofer no habría permanecido en el lugar para prestar la asistencia esperada tras el impacto.

“Yo quisiera que, por favor, lo agarren, que se entregue él, que no huya. No tiene por qué huir de las cosas que han pasado”, manifestó la madre, quien también señaló dificultades logísticas tras el siniestro, indicando que la familia tuvo que gestionar el retiro de la motocicleta del lugar del hecho.

Se espera que en las próximas horas la Dirección de Tránsito brinde un informe técnico sobre la dinámica del accidente. Los familiares confían en que las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona ayuden a determinar las responsabilidades y a identificar al micro implicado.

El joven trabajaba como conductor de servicios de transporte por aplicación (Yango), un oficio que ha visto un incremento de riesgos durante las jornadas de feriado. Mientras el cuerpo es velado por sus seres queridos, la comunidad demanda mayor presencia policial en las calles para evitar que incidentes de esta naturaleza queden sin resolución.

