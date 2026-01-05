Insólito accidente en una boda: un grano de arroz se le incrustó en el oído al novio

Un momento que debía ser de celebración en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, se convirtió en viral en redes sociales luego de un insólito accidente ocurrido durante la tradicional lluvia de arroz en un casamiento civil. La pareja recién casada salía del registro civil entre risas y felicitaciones cuando un grano de arroz terminó incrustado en el oído del novio, obligándolo a acudir a un centro médico de la zona para recibir atención profesional.

El incidente fue registrado por Agostina (@cieloagostina1_) y compartido en TikTok, donde acompañó el video con frases humorísticas como “POV: Te casas y te entra un arroz en el oído”. En cuestión de horas, el clip acumuló más de 628.000 visualizaciones y 14.000 “me gusta”, generando cientos de comentarios de usuarios que reaccionaron con sorpresa, humor e incluso reflexiones sobre la costumbre de lanzar arroz durante las bodas.

La tradición de arrojar arroz en las ceremonias nupciales tiene raíces antiguas. Se cree que proviene de rituales romanos y asiáticos en los que se lanzaban semillas como símbolo de fertilidad, prosperidad y buena fortuna para los recién casados.

Las imágenes muestran al novio siendo atendido en el hospital. A pesar de la atención médica, el hecho fue tomado con buen humor por los recién casados, quienes compartieron la anécdota como parte de sus recuerdos de boda.

En las redes, muchos usuarios bromearon con la posibilidad de usar tapones para los oídos en futuras ceremonias, mientras otros destacaron cómo un accidente puede transformarse en una historia divertida.



