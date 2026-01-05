Qué le depara el 2026 a cada signo: claves astrológicas para tomar decisiones este año

El inicio de un nuevo año despierta expectativas, preguntas y deseos, y la astrología se convierte en una guía para muchos. La terapeuta holística Karin Melgar explicó que para conocer cómo le irá a cada signo es necesario analizar distintos aspectos energéticos y astrológicos que marcarán el rumbo de los próximos meses.

Según Melgar, Acuario ingresa con mucha fuerza este año, impulsando cambios, decisiones importantes y movimientos que invitan a replantear estructuras personales y colectivas.

Para Aries, el año será desafiante. El principal reto será poner la atención en el lugar correcto, definir un propósito claro y reorganizar su forma de trabajar para lograr un año productivo.

Tauro es el signo con mayores posibilidades de generar riqueza. Sin embargo, su mayor desafío estará en el equilibrio emocional, especialmente en temas de pareja, ya sea para conquistar, mantener o mejorar una relación.

En el caso de Géminis, su desafío será asumir un rol más firme dentro de la familia o de emprendimientos familiares, dejando de lado la indecisión que los caracteriza.

Para Cáncer, se recomienda aprender a manejar mejor las emociones, manteniendo una postura interna más controlada frente a las dificultades.

Leo tendrá un año de solidez económica, fuerte sentido de propósito y la necesidad de administrar correctamente sus bienes.

Virgo será protagonista en escenarios administrativos, políticos y mediáticos. Su reto estará en aprender a comunicarse de manera asertiva consigo mismo.

Escorpio encontrará su fortaleza en la familia. Su desafío será mantener la estabilidad emocional y la solidez dentro del hogar.

Para Sagitario, el impulso estará en descubrir nuevos lugares y apostar por su talento, especialmente en proyectos emprendedores.

Capricornio logrará materializar lo que sabe hacer, pero deberá encontrar un equilibrio entre sus metas económicas y la vida familiar.

Acuario deberá trabajar en establecer límites saludables que le permitan avanzar sin desgastarse emocionalmente.

Finalmente, Piscis defenderá con firmeza sus propósitos. Podría atravesar rupturas sentimentales o laborales, y su reto será fortalecer la voluntad para sostener sus decisiones.



