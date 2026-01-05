La boda del multimillonario indio Anant Ambani con Radhika Merchant no solo fue catalogada como una de las celebraciones más fastuosas del año, sino que también llamó la atención mundial por los extravagantes y millonarios regalos que recibieron los recién casados. El enlace matrimonial se llevó a cabo en Mumbai entre el 12 y el 14 de julio de 2024, tras meses de eventos previos marcados por el lujo y la ostentación.

Entre los obsequios más importantes figura el regalo del fundador de Microsoft, Bill Gates, quien sorprendió a la pareja con un yate valuado en 21,5 millones de dólares. A este se sumó Mark Zuckerberg, creador de Meta, que regaló nada menos que un jet privado estimado en 36 millones de dólares.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, también fue parte de la exclusiva lista de invitados y obsequió un Bugatti valorado en 1,5 millones de dólares. Por su parte, amigos cercanos del novio entregaron un Mercedes de alta gama y una motocicleta deportiva, ambos con un valor cercano al millón de dólares. Otros invitados elevaron aún más el nivel al regalar un Rolls-Royce valuado en 2,4 millones de dólares.

La familia Bachchan aportó un toque de joyería de alto nivel con un collar de esmeraldas valorado en 3,5 millones de dólares, piedra preciosa por la que la familia Ambani tiene una especial predilección. Cabe recordar que la madre del novio posee una colección de esmeraldas cuyo valor alcanza los 50 millones de dólares.

Los padres del novio no se quedaron atrás y obsequiaron a la pareja una mansión en Dubái, valorada en casi 80 millones de dólares. Además, el actor y amigo de la familia, John Cena, regaló un Lamborghini con un precio aproximado de 500 mil dólares.

Mira la programación en Red Uno Play