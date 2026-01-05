¡Arranca la fiesta! Santa Cruz vive su primera precarnavalera este sábado

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra comienza a vivir el Carnaval 2026 con la realización de la primera precarnavalera, prevista para este sábado 10 de enero desde las 18:00. Con comparsas, música y colorido, la capital cruceña inaugura una de las festividades más esperadas del año.

El evento contará con la participación de entre 15 a 20 comparsas, que recorrerán las principales calles del centro histórico con temática colonial, según informó Fernando Guzmán, gerente general de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC).

“Esta es una de las etapas más lindas del Carnaval, porque marca el reencuentro con la fiesta grande”, expresó Guzmán, quien además adelantó que habrá sorpresas para esta gestión.

Recorrido confirmado y participación de la reina Camila

El desfile arrancará en la calle René Moreno, entre Warnes y Ñuflo de Chávez, y continuará por la calle Charcas, Libertad y finalizará en Suárez de Figueroa, donde será la desconcentración.

En la calle René Moreno se ubicarán la reina Camila y la comparsa coronadora “Testarudos”.

En la calle Pari estarán las comparsas coreográficas y los auspiciadores.

Se estima que el paso de la reina Camila se realice entre las 19:30 y 20:00, para que toda la familia pueda disfrutar del evento en un horario accesible.

Calendario carnavalero 2026

Guzmán detalló que el calendario oficial contempla:

4 precarnavaleras

1 coronación

El gran corso cruceño, programado para el sábado 14 de febrero

El feriado de Carnaval será el lunes 16 y martes 17 de febrero

Participación de nuevos grupos

La organización también abrió la posibilidad de que 'Los Mañanerazos', grupo que genera expectativa entre el público, pueda participar en una precarnavalera o en el corso, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la ACCC.

