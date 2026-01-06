TEMAS DE HOY:
¡Filas en busca de GLP! El gas escasea en los barrios de Santa Cruz

Vecinos denuncian que los camiones no llegan a los barrios y que en las distribuidoras solo permiten la venta de dos garrafas por persona.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/01/2026 6:32

Santa Cruz, Bolivia

Desde tempranas horas de este martes se formaron largas filas de personas con garrafas en distintos puntos de Santa Cruz, ante la falta de gas domiciliario en varios barrios.

Una de las distribuidoras más concurridas se encuentra ubicada en el séptimo anillo de la avenida Santos Dumont, donde ciudadanos aguardaban su turno para adquirir una garrafa. 

Los vecinos aseguran que la situación se arrastra desde hace varias semanas. “Nos dijeron que solo van a vender dos garrafas por semana y desde hace dos semanas que el camión de gas no pasa por mi barrio”, manifestó un ciudadano que llegó hasta la distribuidora con la esperanza de abastecerse.

 

Otro vecino del barrio Magisterio señaló que la ausencia de los camiones obliga a las familias a trasladarse largas distancias. “Los camiones no están pasando, así que tenemos que venir hasta las distribuidoras para poder comprar”, indicó.

Asimismo, algunos ciudadanos denunciaron que, si bien los camiones recorren ciertos barrios, no se detienen a comercializar el producto. “Por persona solo van a vender dos garrafas y yo necesito seis. Voy a tener que llamar a otro familiar para que venga y pueda comprar”, afirmó otro afectado.

La población pide a las autoridades y a las empresas distribuidoras regularizar el suministro de gas y garantizar la llegada de los camiones a los barrios para evitar las largas filas y la especulación.

