El director departamental de Educación, Nelson Alcocer, informó que para la presente gestión los niños que deseen ingresar a inicial uno (pre-kínder) deberán haber cumplido cuatro años hasta el 31 de marzo, modificando el criterio anterior que permitía la inscripción hasta el 30 de junio.

La autoridad reconoció que la medida afecta a algunos padres cuyos hijos ya se encontraban preinscritos; sin embargo, aclaró que la disposición es de cumplimiento obligatorio y que el sistema educativo no admite excepciones.

“Lastimosamente se le tiene que explicar a los padres de los niños ya preinscritos que la resolución es de cumplimiento y el sistema no lo va a aceptar, lo va a rechazar”, señaló Alcocer.

El director departamental explicó que la decisión responde a observaciones realizadas por docentes, quienes detectaron dificultades en niños inscritos a edades muy tempranas.

“La edad de inscripción es muy corta. Los profesores han evidenciado que algunos niños no logran adaptarse porque aún no tienen la edad ni la conducta necesarias. No podemos comparar una escuela con una guardería”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play