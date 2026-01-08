Kevin Keegan, histórico delantero inglés y dos veces ganador del Balón de Oro, deberá pasar por el quirófano tras ser diagnosticado con cáncer. La familia del exfutbolista informó que la enfermedad fue detectada durante una inspección médica por síntomas abdominales.

“Kevin está muy agradecido al equipo médico por su intervención y por los cuidados que está recibiendo. Durante este tiempo tan difícil, la familia pide privacidad y no hará más comentarios al respecto”, señalaron.

Keegan, cuya carrera profesional comenzó en 1968 con el Scunthorpe United, se convirtió en ícono del Liverpool, club con el que disputó 230 partidos y marcó 68 goles, además de ganar tres ligas, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA.

Tras su paso por el Liverpool, el inglés jugó en Hamburgo, Southampton y Newcastle United antes de retirarse en el Blacktown City. Con Hamburgo ganó una Bundesliga y llegó a la final de la Copa de Europa.

Como entrenador, Keegan dirigió al Newcastle, al Fulham, al Manchester City y a la selección de Inglaterra, dejando una marca importante tanto en el fútbol inglés como europeo.

