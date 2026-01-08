El Transporte Libre de Cochabamba se une a la COB en las protestas contra el DS 5503

Las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503 tienden a masificarse, pese a que en la sede de Gobierno el máximo dirigente de la entidad matriz sostiene reuniones con autoridades del Ejecutivo.

Este jueves, el Comité Ejecutivo de la Federación Especial del Transporte Libre de Cochabamba, a través de un comunicado, instruyó a todos sus afiliados a sumarse a las protestas impulsadas por la COB.

El documento dispone la instalación de puntos de bloqueo en zonas estratégicas del trópico cochabambino, en el centro de la ciudad de Cochabamba, en el valle alto, carretera a Tolata, y en el municipio de Sacaba.

Según el pronunciamiento, las medidas de presión se ejecutarán con el objetivo de exigir al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo 5503.

Mientras tanto, en la ciudad de La Paz el diálogo sobre el Decreto Supremo 5503 entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) entró en cuarto intermedio hasta este jueves.

