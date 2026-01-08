TEMAS DE HOY:
desfalco millonario Niña desaparecida Corrupción en YPFB

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

El Transporte Libre de Cochabamba se une a la COB en las protestas contra el DS 5503

El sector convocó a realizar bloqueos en el Trópico, el centro de la ciudad de Cochabamba, Sacaba, Tolata y el Valle Alto. En La Paz, el diálogo entre el Gobierno y la COB se reanuda hoy tras no lograr acuerdos anoche.

Miguel Ángel Roca Villamontes

08/01/2026 9:06

Foto: ABI

Escuchar esta nota

Las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503 tienden a masificarse, pese a que en la sede de Gobierno el máximo dirigente de la entidad matriz sostiene reuniones con autoridades del Ejecutivo.

Este jueves, el Comité Ejecutivo de la Federación Especial del Transporte Libre de Cochabamba, a través de un comunicado, instruyó a todos sus afiliados a sumarse a las protestas impulsadas por la COB.

El documento dispone la instalación de puntos de bloqueo en zonas estratégicas del trópico cochabambino, en el centro de la ciudad de Cochabamba, en el valle alto, carretera a Tolata, y en el municipio de Sacaba.

Según el pronunciamiento, las medidas de presión se ejecutarán con el objetivo de exigir al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo 5503.

Mientras tanto, en la ciudad de La Paz el diálogo sobre el Decreto Supremo 5503 entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) entró en cuarto intermedio hasta este jueves.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD