Internacional

Armenia construye la imagen de Jesús más grande del mundo

La figura está construida en acero inoxidable; la obra fue pensada para perdurar en el tiempo.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

08/01/2026 16:40

FOTO: RRSS

Armenia se alista para convertirse en escenario de una de las obras religiosas más impactantes a nivel mundial: la construcción de la imagen más grande del mundo de Jesús, conocida como “Salvador del Mundo”. 

La iniciativa toma fuerza en Armavir, una región cercana a Ereván, capital armenia, en un territorio marcado por la fe cristiana. Armenia fue el primer país en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301 d.C., un hecho que dejó huella profunda en su identidad nacional. En ese contexto, la monumental figura busca reflejar la historia, la resistencia y la espiritualidad del pueblo armenio.

La estatua superará al Cristo Redentor de Río de Janeiro. Tendrá 33 metros de altura sobre un pedestal de 44 metros, erguida en una zona montañosa que alcanza más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Desde allí, ofrecerá una vista privilegiada del monte Ararat, símbolo nacional y referencia bíblica vinculada al arca de Noé.

La figura está construida en acero inoxidable; la obra fue pensada para perdurar en el tiempo. Además de la imagen, el proyecto contempla un entorno con espacios de oración, áreas verdes y zonas destinadas a actividades culturales, convirtiendo el lugar en un punto de encuentro espiritual y social.

