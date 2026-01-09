Alerta en Huanuni: denuncian enfrentamientos con dinamita y disparos entre jukus y mineros

Durante la noche de este jueves, redes sociales alertaron sobre presuntos enfrentamientos violentos entre grupos de “jukus” —ladrones de mineral— y trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, en el departamento de Oruro.

De acuerdo con los reportes difundidos por los propios mineros, los jukus habrían atacado con dinamita y armas de fuego a trabajadores que se encontraban en las faldas del cerro Posokoni, con el objetivo de robar el mineral extraído.

Audios y mensajes compartidos en plataformas digitales señalan que se escucharon detonaciones y disparos, lo que generó temor entre los trabajadores y sus familias. Ante esta situación, los mineros pidieron auxilio urgente y la intervención inmediata de las autoridades para evitar posibles hechos fatales.

Hasta el cierre de esta nota, no existe un informe oficial por parte de la Policía o de la Empresa Minera Huanuni que confirme heridos o fallecidos, aunque la situación fue calificada como altamente peligrosa por los trabajadores del sector.

Mira la programación en Red Uno Play