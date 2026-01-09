Cívicos de Tarija confirman diálogo con el Gobierno para hablar sobre la reserva de Tariquía

El Comité Cívico de Tarija inició movilizaciones bajo la consigna “Tariquía no se toca”, en defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (RNFFT) y en rechazo a cualquier intervención petrolera en el área protegida. Al mismo tiempo, los cívicos saludaron la disposición del Gobierno nacional de abrir un espacio de diálogo.

El presidente del Comité Cívico, Jesús Gira, remarcó que la reserva cuenta con protección constitucional, legal y ambiental, y afirmó que su defensa es una causa histórica del departamento.

“La Reserva de Flora y Fauna Tariquía es un área protegida por la Constitución Política del Estado, por su decreto de creación y por la Ley de Medio Ambiente. Para nosotros es un lugar sagrado, es el pulmón del departamento de Tarija, y eso vamos a hacer cumplir”, sostuvo Gira.

El dirigente señaló que existen resoluciones, cabildos, marchas y determinaciones del movimiento cívico departamental que respaldan la defensa de Tariquía, y advirtió que no permitirán vulneraciones a este patrimonio natural.

Asimismo, Gira exigió que el Gobierno explique en detalle el proyecto exploratorio Domo Oso X3, y bajo qué condiciones se otorgó la licencia ambiental a favor de Petrobras para iniciar actividades de exploración en la zona.

Según indicó, este conflicto se arrastra desde gestiones anteriores y cuestionó la falta de transparencia en los contratos firmados durante el gobierno del expresidente Evo Morales, especialmente en lo referido a la consulta previa y a la obtención de la licencia ambiental.

“Los comunarios de Chiquiacá y Saicán han manifestado siempre su rechazo, y hoy son objeto de procesos penales por defender su territorio”, agregó.

El Comité Cívico informó que solicitó la presencia de autoridades nacionales y confirmó que el Gobierno respondió positivamente. Para este viernes se prevé la realización de reuniones clave.

“Después de más de 20 años vamos a tener autoridades nacionales que escuchen al departamento de Tarija sobre Domos XIII y cualquier otra actividad que se esté desarrollando en nuestro territorio”, concluyó Gira.

