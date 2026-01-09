Estrategias que fortalecen a los universitarios y potencian su empleabilidad

Fortalecer la empleabilidad de los estudiantes universitarios es un desafío que exige visión, innovación y una acción coordinada entre instituciones académicas, estudiantes y el mercado laboral. La globalización, la digitalización y la economía del conocimiento transforman los perfiles profesionales, ahora no basta con formar graduados competentes en teoría; se requiere prepararlos para enfrentar un mercado cada vez más dinámico y competitivo.

Rodrigo Sánchez, docente de Psicología y coordinador nacional de empleabilidad de la Red Alumni de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que las estrategias de generar oportunidades de empleabilidad para los alumnos son: “Dentro de los programas, los proyectos que Unifranz tiene desde el inicio de una carrera, son los proyectos integradores. Los estudiantes van generando oportunidades de innovación con sus nuevas ideas de negocios, y que pueden fortalecer al mercado laboral”.

Este enfoque integral implica combinar el desarrollo de habilidades técnicas con competencias transversales, conocidas como habilidades blandas, que son altamente valoradas por los empleadores. La comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la adaptabilidad y la gestión del tiempo son esenciales para que los estudiantes puedan adaptarse a entornos laborales cambiantes.

“Además, desde los últimos semestres (los alumnos) pueden estar dentro de lo que son las prácticas preprofesionales que es una gran oportunidad para poder insertarse exitosamente en el mundo laboral”, agrega Sánchez, destacando la importancia de la experiencia práctica como puente entre la teoría y la realidad profesional.

Otra forma es el fortalecimiento del networking o redes profesionales que también constituye una estrategia clave. Los estudiantes deben aprender a conectar con exalumnos, asistir a ferias de empleo y eventos de la industria, y construir perfiles profesionales en plataformas digitales como LinkedIn.

Sánchez enfatiza que los eventos organizados por la Red Alumni, como la bienvenida a los estudiantes, los encuentros anuales de exalumnos y la Feria de Empleabilidad, son espacios que permiten generar relaciones estratégicas y oportunidades laborales concretas.

“La Feria de Empleabilidad, es uno de los eventos grandes, donde en las cuatro ciudades, en las cuatro sedes que tenemos, La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, tenemos aproximadamente una visita de 2.000 asistentes, con más de 200 empresas que se presentan con stand. En esta última gestión (2025) hemos tenido más de 200 entrevistas laborales in situ que permiten a las empresas poder agilizar sus procesos de selección y encontrar un perfil adecuado para los cargos que están disponibles”, explica el coordinador de Red Alumni.

Además, en educación superior respectivamente, las prácticas profesionales son fundamentales para la inserción laboral. La oportunidad de involucrarse en proyectos reales con empresas, ONGs o instituciones públicas permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos y desarrollar un currículo competitivo.

“De esta forma, los alumnos tienen esta ventaja de poder presentarse ante los empleadores y poder acceder a una oportunidad laboral”, afirma Sánchez, subrayando que la combinación de teoría, experiencia y contacto directo con el mercado es crucial.

Un componente complementario es la formación en herramientas prácticas para la búsqueda de empleo, incluyendo talleres de elaboración de currículum, cartas de presentación y simulaciones de entrevistas de trabajo. Estos espacios permiten que los estudiantes practiquen la comunicación efectiva, la gestión del estrés y la capacidad de mostrar sus fortalezas ante reclutadores, preparándolos para enfrentar procesos de selección reales.

No obstante, la empleabilidad también requiere un enfoque inclusivo. UNESCO IESALC (Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO) y la Fundación Lumina destacan la necesidad de diseñar estrategias integrales que apoyen a estudiantes provenientes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, refugiados, pueblos indígenas y personas con discapacidad, quienes enfrentan barreras adicionales para acceder a oportunidades laborales.

La educación superior, señalan estas organizaciones, debe garantizar que los servicios de orientación profesional sean accesibles e inclusivos.

En este sentido, Unifranz y otras instituciones buscan cerrar la brecha entre la formación académica y las demandas del mercado, ofreciendo un acompañamiento que combina proyectos integradores, prácticas preprofesionales, eventos de networking y capacitación directa en herramientas de empleabilidad.

Como resultado, los estudiantes no solo obtienen conocimientos, sino que también desarrollan habilidades prácticas, conexiones profesionales y confianza para iniciar su vida laboral de manera exitosa.

Promover la empleabilidad va más allá de enseñar conceptos, porque implica crear oportunidades, desarrollar competencias transversales y generar redes de apoyo. Se trata de preparar a los estudiantes para un mundo profesional que exige innovación, adaptabilidad y resiliencia, asegurando que al graduarse no solo tengan un título, sino también las herramientas y contactos necesarios para construir una carrera sólida y sostenible.

Mira la programación en Red Uno Play