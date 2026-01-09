TEMAS DE HOY:
Internacional

Sobrevivió de milagro: comía al aire libre y un blindex le cayó en la cabeza

Las cámaras de vigilancia registraron el instante exacto en que la estructura impactó a la víctima mientras esta se encontraba sentada en una mesa sobre la acera.

Ximena Rodriguez

08/01/2026 21:56

Un momento de tranquilidad se transformó en pesadilla cuando un pesado vidrio cayó desde un cuarto piso directamente sobre un hombre que desayunaba. Las cámaras de vigilancia registraron el instante exacto en que la estructura impactó a la víctima mientras esta se encontraba sentada en una mesa sobre la acera.

 

Este es el video:

 

