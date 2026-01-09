Un momento de tranquilidad se transformó en pesadilla cuando un pesado vidrio cayó desde un cuarto piso directamente sobre un hombre que desayunaba. Las cámaras de vigilancia registraron el instante exacto en que la estructura impactó a la víctima mientras esta se encontraba sentada en una mesa sobre la acera.

Este es el video:

Mira la programación en Red Uno Play