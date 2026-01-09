TED Santa Cruz inhabilita el 70% de candidatos a las elecciones subnacionales

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, informó este viernes que el 70% de los candidatos inscritos para las elecciones subnacionales fueron inhabilitados por incumplir los requisitos establecidos en la normativa electoral.

Monasterio explicó que para este proceso electoral, en el que se elegirá a alcaldes, asambleístas y al gobernador de Santa Cruz, se presentaron un total de 5.602 carpetas ante el TED, de las cuales solo el 30% cumplió con todos los requisitos exigidos.

“Dentro del programa establecido, este viernes vamos a publicar los nombres de los candidatos inhabilitados para que, a partir del lunes 12 de enero hasta el 5 de febrero, los delegados de las organizaciones políticas puedan sustituir a las candidaturas observadas”, señaló la autoridad electoral.

A escala nacional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que existen 8.100 candidatos habilitados para participar en las elecciones subnacionales previstas para el mes de marzo de este año.

Asimismo, más de 26.000 postulantes fueron inhabilitados en todo el país por no cumplir con los requisitos, decisión que fue asumida tras una Sala Plena ampliada con la participación de los nueve tribunales electorales departamentales.

