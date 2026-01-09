“Tienen que dialogar”: Cívicos cruceños cuestionan bloqueos que frenan la actividad económica

El Comité pro Santa Cruz rechazó este viernes los bloqueos que se registran en distintas regiones del país, al considerar que estas medidas de presión están provocando un grave daño a la economía nacional y dificultan el traslado de alimentos hacia el occidente de Bolivia.

El vicepresidente de la institución cívica, Dino Franco, afirmó que actualmente existen más de 30 puntos de bloqueo en el territorio nacional, lo que está perjudicando tanto al sector productivo como a la población en general.

“Hoy vemos que hay más de 30 bloqueos en todo el país, perjudicando totalmente a la población, al sector productivo, cuando más bien todos deberíamos estar jalando el carro para un mismo lugar y levantar a Bolivia de la situación difícil en la que nos dejó el gobierno del MAS”, señaló.

Franco apuntó directamente contra la Central Obrera Boliviana (COB), a la que acusó de mantener una postura intransigente frente al conflicto.

“Las organizaciones tienen que recapacitar, la COB está teniendo una posición intransigente. Tienen que llegar a un acuerdo, el Gobierno tiene que dialogar y sentarse a una mesa. Esta no es la forma de buscar soluciones, presionando y afectando a los sectores más vulnerables”, expresó.

Asimismo, sostuvo que los bloqueos no solo afectan a la producción y el transporte, sino también al ciudadano común, que enfrenta dificultades para acceder a alimentos y servicios básicos.

En ese contexto, el dirigente cívico pidió la intervención de la Policía para garantizar el libre tránsito en las carreteras del país.

“La Policía tiene que actuar, tiene que desbloquear. Debe haber libre tránsito para todo el ciudadano boliviano, y sobre todo diálogo para que podamos trabajar en paz, con tranquilidad y armonía”, concluyó.

El Comité Cívico reiteró que la única vía para superar la crisis que atraviesa Bolivia es el diálogo y la concertación, y advirtió que continuar con los bloqueos solo profundizará los problemas económicos y sociales del país.

