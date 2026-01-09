¡IMÁGENES SENSIBLES! Cámara capta a conductor que arrolló a un perro y escapó sin auxiliarlo

Un nuevo caso de presunto maltrato animal causó conmoción e indignación en Cochabamba. Un conductor atropelló a un perrito y se dio a la fuga, dejándolo gravemente herido en plena vía pública. El hecho ocurrió en el barrio 10 de Diciembre, en la zona de Pacata, y quedó registrado por una cámara de seguridad del sector.

En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa cómo el vehículo impacta al can, quien queda tendido sobre la vía. Segundos después, el animal intenta arrastrarse con dificultad mientras otro cachorro se acerca.

Pese a la gravedad del hecho, el conductor no se detuvo ni prestó auxilio al animal herido, sino que huyó del lugar, lo que ha sido calificado por los vecinos como un acto de total irresponsabilidad y crueldad.

Los vecinos de la zona pidieron a la Policía y a las autoridades municipales que se identifique y capture al responsable, utilizando las imágenes de la cámara de seguridad como prueba. Además, piden que el caso no quede en la impunidad.

