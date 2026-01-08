Un violento hecho de sangre movilizó a la Policía y al Ministerio Público en el departamento de Oruro, luego de que se encontrara a dos hombres sin vida, maniatados y con evidentes signos de haber sido calcinados, en el sector de Khasa, sobre la carretera Oruro–Potosí, en proximidades de la localidad de Challapata.

De acuerdo con el informe preliminar, los cuerpos fueron hallados en la zona conocida como México Chico. Ambas víctimas presentaban ataduras en las manos, una con una soga artesanal y la otra con manillas metálicas, además de quemaduras en gran parte del cuerpo, lo que impide, por el momento, su identificación.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que se realizó el levantamiento legal de los cadáveres y que, según las primeras investigaciones, las víctimas presuntamente serían extranjeros de nacionalidad chilena, quienes habrían sido golpeados, torturados y posteriormente asesinados.

“Se presume un ajuste de cuentas, tomando en cuenta la forma en la que fueron asesinados y que su vehículo también fue totalmente destruido mediante un incendio”, señaló la autoridad, al precisar que el caso ya fue abierto por el delito de asesinato.

Morales confirmó además que un vehículo vinculado a las víctimas fue hallado completamente incendiado y que se realizan verificaciones con Migración para establecer la fecha de ingreso al país, el motivo de su estadía y las personas con las que se habrían reunido en Challapata. Las investigaciones también apuntan a que cuatro personas habrían estado en el lugar antes del crimen.

Asimismo, se informó que una tercera persona se encuentra bajo custodia policial, cuya declaración será clave para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, el fiscal aclaró que no existen personas arrestadas pertenecientes a alguna familia y que no se brindarán mayores detalles para no entorpecer las investigaciones.

Respecto a la identidad de las víctimas, Morales indicó que no es posible reconocerlas debido al estado de los cuerpos, y que será la autopsia médico legal la que determine con precisión las causas de la muerte y los hechos previos al fallecimiento.

