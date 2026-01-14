"Es un negocio que salió mal": Hugo Bustos desestima versión de robo en 'México Chico'

Tras la fuga de Ariel Andrés Reyes Novoa, sobreviviente y testigo clave del asesinato y tortura de dos ciudadanos chilenos en Challapata, el experto en recuperación de vehículos robados, Hugo Bustos, descartó la hipótesis oficial del caso. Según Bustos, la teoría de que las víctimas estaban en el sector por robar un vehículo en Oruro carece de lógica criminal.

Cuestionamiento a la versión oficial

Para el director del GBV, la experiencia en la zona fronteriza dicta que nadie viaja desde Chile para sustraer un motorizado en una zona controlada por mafias locales. "Para mí el tema del robo de vehículo en Challapata o en el sector aledaño a ese pueblo, lo dejo totalmente descartado", afirmó Bustos en Que No Me Pierda, añadiendo que "no te vas a robar un vehículo en Challapata, te lo robas en Chile... nadie va a ir a robarte un auto a Challapata".

Bustos sostiene que el incidente ocurrido en el sector de 'México Chico' tiene un origen distinto al robo convencional. "Esto es un negocio que salió mal, nomás, en realidad. Y obviamente siempre tiene involucrados delincuentes chilenos con el tema de Bolivia por el intercambio, el microtráfico, el tráfico de droga, el contrabando y muchas otras cosas más", sentenció el experto.

El perfil de los involucrados

Sobre Reyes, quien escapó de la custodia de Migración Bolivia, Bustos destacó su amplio prontuario y capacidad para manipular las investigaciones. "El delincuente chileno tiene una característica muy importante que siempre va a tratar de desvirtuar la situación que se está viviendo", explicó.

El experto advirtió que las autoridades bolivianas podrían estar basando su caso en testimonios poco fiables. "Ese delincuente que arrancó, el que quedó vivo, tiene más de 15 causas penales... No son personas que no conocen el sistema penal, sino que se lo saben de memoria", aseguró Bustos, concluyendo que "la declaración tampoco va a ser fidedigna, sino que va a ser algo ficticio como para poder desvirtuar la situación que realmente haya ocurrido".

Denuncia sobre vehículos robados en la policía

Finalmente, Bustos reveló que el interés mediático en Chile se ha desplazado del homicidio hacia el uso de vehículos robados por parte de las fuerzas de seguridad bolivianas. Según sus declaraciones, se han identificado motorizados chilenos operando como patrullas en procedimientos de Diprove.

"Lo que están contextualizando es que en todas las imágenes que se ven de los procedimientos de Diprove, los vehículos que utiliza la policía son chilenos. Incluso una de las víctimas reconoció una de sus camionetas que estaba en poder de Diprove o Inteligencia policial", denunció Bustos.

Mira la programación en Red Uno Play