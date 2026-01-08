TEMAS DE HOY:
Economía

¡Atención! El dólar paralelo presenta leves variaciones este jueves por la tarde

El dólar en el mercado paralelo presenta leves movimientos la tarde de este jueves 8 de enero, según plataformas digitales que monitorean su comportamiento.

Charles Muñoz Flores

08/01/2026 12:45

FOTO: Redes Sociales.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Según datos emitidos a las 12:35 de este jueves 8 de enero de 2026 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar estadounidense se cotiza en el mercado paralelo a Bs 9,63 para la venta y Bs 9,65 para la compra.

La cotización del tipo de cambio mostró una leve variación respecto a la registrada a las 6:31. En ese horario, el dólar paralelo había alcanzado Bs 9,64 para la venta, mientras que al mediodía de este miércoles se ubicó en Bs 9,67.

Por su parte, el precio de compra también presentó un ajuste. A las 6:31 de hoy se situaba en Bs 9,67, mientras que al mediodía descendió a Bs 9,65.

Asimismo, de acuerdo con el sitio bolivianblue.net, que actualiza la cotización cada 15 minutos, el dólar blue boliviano registra este miércoles un precio de Bs 9,63 para la compra y Bs 9,64 para la venta, reflejando también una ligera variación en el mercado informal.

Las fluctuaciones del dólar paralelo continúan siendo seguidas de cerca por comerciantes y ciudadanos, en un contexto de alta demanda de divisas y expectativas sobre el comportamiento del mercado cambiario.

Cotización del dólar paralelo

Cotización del dólar blue

 

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

