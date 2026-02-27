Starlink: Los requisitos clave para conectar tu celular al internet de Elon Musk

Todo lo que necesitas saber sobre la tecnología que permite navegar vía satélite desde tu celular y otros terminales líderes.
27/02/2026 18:32
La necesidad de una conexión a internet confiable se ha vuelto el pilar de la vida cotidiana. Ante este escenario, Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, ha dado un salto evolutivo: la conexión directa a internet desde teléfonos celulares.
Esta innovación no solo facilita el acceso durante viajes, sino que soluciona la falta de conectividad en viviendas con baja cobertura móvil, eliminando la dependencia de la infraestructura terrestre tradicional.
Requisitos y compatibilidad
La expansión de este servicio, inicialmente impulsada en Estados Unidos mediante acuerdos estratégicos con operadores, permite que el acceso satelital sea directo al dispositivo. Esto significa que ya no es obligatorio el uso de antenas externas o equipos adicionales, siempre que el usuario cuente con un modelo certificado.
A continuación, se detallan los modelos y marcas que cumplen con los estándares técnicos para operar con la red de Starlink:
La lista de dispositivos compatibles se encuentra en constante expansión. A medida que los nuevos terminales del mercado son certificados para el uso satelital, se integran automáticamente al ecosistema de conectividad de SpaceX.
