Starlink: Los requisitos clave para conectar tu celular al internet de Elon Musk

La necesidad de una conexión a internet confiable se ha vuelto el pilar de la vida cotidiana. Ante este escenario, Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, ha dado un salto evolutivo: la conexión directa a internet desde teléfonos celulares.

Esta innovación no solo facilita el acceso durante viajes, sino que soluciona la falta de conectividad en viviendas con baja cobertura móvil, eliminando la dependencia de la infraestructura terrestre tradicional.

Requisitos y compatibilidad

La expansión de este servicio, inicialmente impulsada en Estados Unidos mediante acuerdos estratégicos con operadores, permite que el acceso satelital sea directo al dispositivo. Esto significa que ya no es obligatorio el uso de antenas externas o equipos adicionales, siempre que el usuario cuente con un modelo certificado.

A continuación, se detallan los modelos y marcas que cumplen con los estándares técnicos para operar con la red de Starlink:

Apple (iPhone): Modelos desde el iPhone 13 hasta el iPhone 17 (todas las variantes). iPhone Air.

Samsung Galaxy: Serie S: Desde el S21 hasta el S25 FE (incluyendo variantes Ultra y Edge). Serie A: Modelos del A14 al A56 5G SE. Plegables: Z Flip (versiones 3 a 7) y Z Fold (versiones 3 a 7). Resistentes: XCover6 Pro y XCover7 Pro.

Google Pixel: Modelos Google Pixel 9 y 10 en todas sus variantes (Pro, Fold y XL).

Motorola: Gama Moto g (modelos 2024 a 2026). Moto edge (versiones 2022, 2024 y 2025). Moto razr (modelos 2024 y 2025, versiones Plus y Ultra). Moto g stylus 2024 y Moto g power 5G 2025.

T-Mobile REVVL: Modelos 7, 7 Pro, 8 y 8 Pro.



La lista de dispositivos compatibles se encuentra en constante expansión. A medida que los nuevos terminales del mercado son certificados para el uso satelital, se integran automáticamente al ecosistema de conectividad de SpaceX.

