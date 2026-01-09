Interrumpir siempre en las conversaciones: lo que dice la psicología sobre esta conducta

¿Conoces a alguien que nunca deja terminar a los demás? No es solo una falta de educación: según la psicología, interrumpir constantemente puede revelar aspectos de la personalidad y la forma de gestionar las emociones.

Durante una conversación, el cerebro no solo escucha pasivamente: anticipa lo que la otra persona va a decir, conecta ideas y prepara una respuesta. Este proceso, llamado asociación de ideas, puede llevar a interrumpir de manera inconsciente, sin intención de molestar, solo como un intento de participar activamente.

Por qué algunas personas no dejan hablar

Ansiedad e inseguridad : sienten la necesidad de expresar su idea antes de olvidarla o de que alguien más lo haga.

Impaciencia : esperan que su opinión sea escuchada inmediatamente.

Deseo de control o protagonismo : interrumpir puede ser una forma de dominar la conversación o establecer poder sobre los demás.

Exceso de entusiasmo : algunas personas hablan sin medir el efecto que tiene en los otros.

Factores neurológicos: condiciones como el TDAH están asociadas con dificultades para controlar impulsos verbales.

Los expertos advierten que estas interrupciones repetidas pueden dañar la confianza, frustrar al interlocutor y generar sensación de menosprecio, afectando las relaciones personales y laborales.

La clave según la psicología

Si interrumpes sin querer, tomar conciencia del momento de hablar y escuchar activamente puede mejorar tus interacciones. Para quienes reciben estas interrupciones, aprender a establecer límites y comunicarlos de manera respetuosa también es fundamental.

