Abrió su vestido de novia después de 30 años y quedó en shock: la historia que conmovió a miles

Tammy Gaddis jamás imaginó que un recuerdo tan valioso le daría una de las mayores sorpresas de su vida. Tras guardar su vestido de novia durante más de tres décadas, decidió abrir la caja para reutilizarlo en la boda de su hija… y quedó completamente impactada.

El hecho ocurrió en Maryland, Estados Unidos. Gaddis se casó en 1992 en la ciudad de Tulsa y, tras la ceremonia, contrató a una empresa especializada para limpiar y conservar su vestido de novia en una caja sellada. Cuando se lo devolvieron, lo guardó sin revisarlo, convencida de que estaba en perfectas condiciones.

Treinta y tres años después, junto a su hija —quien se casará este verano— decidió abrir la caja con la ilusión de reutilizar parte del vestido como una tradición familiar. Sin embargo, la emoción duró solo segundos.

“Cuando abrimos la caja, supe de inmediato que no era mi vestido”, relató Gaddis al portal News on 6.

Aunque la prenda era muy similar a la original, había detalles que no coincidían. El más evidente fue la cauda (cola del vestido), que en el suyo era desmontable, mientras que el que encontró tenía mayor volumen y estaba fija.

“Este vestido tiene más volumen y una cauda adjunta. El mío no era así”, explicó.

La mujer quedó devastada al darse cuenta de que, aparentemente, la empresa cometió un error y guardó otro vestido por accidente. Al intentar solucionar el problema, descubrió que la compañía había cerrado sus puertas hace años, lo que complicó aún más la situación.

“Pasé por una montaña rusa de emociones”, confesó. Aun así, no perdió la esperanza.

Gaddis hizo un llamado público a otras mujeres que hayan conservado su vestido con la misma empresa y cuenten con una caja dorada de preservación Keystone, para que revisen su contenido y verifiquen si tienen el vestido equivocado.

“No se trata solo de tela o encaje. Tiene un valor sentimental enorme. Quería pasarle algo significativo a mi hija”, afirmó. Para ella, recuperar su vestido “significaría el mundo”.

Tammy Gaddis se dio cuenta de que el vestido no era el suyo. (Foto: gentileza News on 6)

