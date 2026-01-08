Creyó que era novia de Brad Pitt y fue a esperarlo al aeropuerto: la realidad fue otra

Una mujer del estado brasileño de Rio Grande do Sul protagonizó una insólita historia tras creer, durante casi dos meses, que mantenía una relación amorosa con el actor estadounidense Brad Pitt. Convencida de que él llegaría a Brasil, se dirigió a un aeropuerto para esperarlo, sin imaginar que todo se trataba de un engaño.

El episodio ocurrió en Nochebuena, cuando agentes de la Brigada Militar detectaron un vehículo estacionado en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Erechim, un lugar que no tenía vuelos programados en ese momento.

“Debido a que el aeropuerto es pequeño y no recibía vuelos, se realizó una verificación y se brindó orientación”, informó la Brigada Militar a CNN Brasil.

Al ser consultada por los uniformados, la mujer confesó que se encontraba esperando la llegada de Brad Pitt. En un video registrado durante el procedimiento policial —que luego se viralizó en redes sociales— aseguró que había mantenido una relación virtual con el actor durante dos meses.

“Estoy segura de que es Brad Pitt porque hablé con él varias veces por videollamada”, afirmó la mujer ante los agentes.

Incluso, relató que tenían planes de matrimonio.

“Les voy a contar lo que nosotros hablamos. El plan era que nos casáramos”, agregó.

Ante esta situación, los policías le advirtieron sobre los riesgos de fraudes digitales, estafas románticas y posibles escenarios de peligro, como secuestros o extorsiones.

La mujer negó haber realizado transferencias de dinero, aunque fue orientada a formalizar una denuncia para que el caso pueda ser investigado y evitar que otras personas caigan en engaños similares.

