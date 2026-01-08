TEMAS DE HOY:
Nacionales

Gobierno convoca a municipios para dialogar sobre la ejecución presupuestaria

El ministerio de Economía y Finanzas Públicas comunicó que se han cursado invitaciones a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM Bolivia) para tratar temas de ejecución de presupuestos.

Juan Marcelo Gonzáles

08/01/2026 18:17

Foto: Fachada Ministerio de Economía
La Paz

La reunión, según el comunicado, permitirá despejar de forma técnica las ejecuciones de las entidades autónomas para la gestión 2026. El gobierno reafirma su voluntad de escuchar, dialogar y coordinar las acciones de ejecución presupuestaria.

El Ministerio de Economía ha ratificado que los recursos municipales están aprobados como manda el Presupuesto General del Estado, priorizando la continuidad de los servicios básicos, programas sociales y de inversión municipal.

La FAM Bolivia con su presentante Flavio Merlo declaró que este próximo martes 13 de enero sostendrá una reunión con los alcaldes del país para analizar esta situación de ejecución del presupuesto para los gobiernos subnacionales.

