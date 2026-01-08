Un video comenzó a circular en redes sociales y rápidamente captó la atención de miles de usuarios. En el clip se observa a un pez de color amarillo que, según los comentarios, guarda un curioso parecido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En las imágenes, el pez aparece de frente, lo que permitió a los internautas comparar su forma de rostro y expresión con los rasgos del mandatario estadounidense. Las reacciones no tardaron en llegar y los comentarios se multiplicaron en pocas horas.

Un elemento que reforzó la viralización fue la música de fondo, “YMCA” de Village People, una canción asociada recurrentemente a Trump en actos públicos y eventos políticos.

El clip fue compartido cientos de veces y se volvió tendencia en distintas plataformas. Algunos usuarios resaltaron el parecido de forma irónica, mientras que otros expresaron sorpresa por la similitud.

Aunque se trata solo de una coincidencia, la apariencia del pez fue suficiente para convertir el video en uno de los más comentados del momento en redes sociales.

