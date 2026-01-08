La abuela que nada y conquista el mundo: campeona a los 89 años

Elena Placci, cordobesa, comenzó a nadar tras su jubilación, a los 61 años. Treinta años después, a los 89 años, se consagró Campeona Mundial de Masters de Natación en Singapur, tras nadar 400 metros combinados y 800 libres en una piscina semiolímpica.

La clave de su éxito, según ella, es constancia, paciencia y mantenerse activa, además de fijarse metas claras y adaptarse a lo que su cuerpo le permite. Para Elena, la natación no es solo un deporte, sino una forma de vivir, aprender y conocer el mundo.

Datos destacados

Participó en 104 competencias y posee unas 500 medallas de distintos torneos.

Comenzó a nadar tras jubilarse y se entrenó tres veces por semana de forma particular y otras tres con su equipo de Masters.

Compitió internacionalmente en lugares como Brasil, Hungría, Australia, Corea del Sur y Singapur .

Además de nadar, estudia literatura comparada y cursos de cine y memoria , y mantiene fuertes lazos de amistad a nivel internacional.

Su lema: “Mientras todavía puedes, hay que intentarlo y no decir ‘no puedo’”.

Elena demuestra que la edad no es un límite, y que perseguir objetivos con pasión, constancia y adaptación puede llevar a logros sorprendentes incluso a los 89 años.

