Natalie Alexandra Pérez Navarro, de 40 años, fue víctima de un hecho de extrema violencia. La mujer resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma blanca, esta sería la quinta vez que le agrede su expareja. La víctima permanece internada en estado crítico bajo estricta vigilancia médica.

Según información preliminar, el presunto agresor sería Saúl Duarte Naranjo, conocido en el ámbito musical como cantante de cumbia y expareja de Natalie. De acuerdo al portal Kese Dice, el artista la habría llamado por teléfono para pedirle un encuentro, argumentando que atravesaba un momento personal difícil.

Aunque Natalie se negó inicialmente a salir de su vivienda en el barrio Lagos 2, finalmente aceptó conversar con él por unos minutos. Durante el encuentro, la mujer le habría manifestado de forma clara que no tenía intención de retomar la relación. Pese a ello, el Saul Naranjo, le pidió que lo trasladara en motocicleta hasta el barrio Campohermoso, Colombia.

En el trayecto, al llegar a inmediaciones del Parque de la Vida, Naranjo le pidió detenerse para seguir hablando. Fue en ese lugar donde, presuntamente, sacó un arma blanca y la atacó en varias ocasiones antes de darse a la fuga. Testigos señalaron que el hombre habría lanzado amenazas previas.

La mujer logró pedir ayuda a transeúntes antes de desplomarse. Se conoció que esta es la quinta vez que agrede a su expareja, lo que aumentó la indignación de los internautas.

