El en el vídeo se ve al ciervo bebé enfrentándose sin miedo al rinoceronte de casi 1,7 toneladas.
09/01/2026 8:43
Escuchar esta nota
En el zoológico de Breslavia se vivió un momento poco común y el vídeo encendió las redes sociales. Un ciervo bebé se animó a enfrentar a un enorme rinoceronte, el momento quedó grabado y se volvió viral.
En el vídeo se ve al ciervo, conocido como muntjac chino macho, acercándose sin miedo al rinoceronte, que pesa alrededor de 1,7 toneladas. A pesar de la gran diferencia de tamaño, el ciervo pequeño no dudó en enfrentar a su “rival”, generando sorpresa entre los visitantes y miles de usuarios en internet.
El video ya suma millones de reproducciones y los comentarios no se dejaron esperar. Muchos destacaron la valentía del ciervo, mientras otros se preguntan qué lo llevó a actuar de esa manera.
Desde el zoológico explicaron que el comportamiento tiene una razón natural. Según el personal, la hembra se encuentra en celo y los instintos del ciervo se intensifican. Cuando pasa eso, la testosterona juega un papel clave y el animal actúa guiado más por impulso que por tamaño.
