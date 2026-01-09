En el zoológico de Breslavia se vivió un momento poco común y el vídeo encendió las redes sociales. Un ciervo bebé se animó a enfrentar a un enorme rinoceronte, el momento quedó grabado y se volvió viral.

En el vídeo se ve al ciervo, conocido como muntjac chino macho, acercándose sin miedo al rinoceronte, que pesa alrededor de 1,7 toneladas. A pesar de la gran diferencia de tamaño, el ciervo pequeño no dudó en enfrentar a su “rival”, generando sorpresa entre los visitantes y miles de usuarios en internet.

El video ya suma millones de reproducciones y los comentarios no se dejaron esperar. Muchos destacaron la valentía del ciervo, mientras otros se preguntan qué lo llevó a actuar de esa manera.

Desde el zoológico explicaron que el comportamiento tiene una razón natural. Según el personal, la hembra se encuentra en celo y los instintos del ciervo se intensifican. Cuando pasa eso, la testosterona juega un papel clave y el animal actúa guiado más por impulso que por tamaño.



Mira la programación en Red Uno Play