“Solo buscan entorpecer y bloquear”: Viceministro señala que pretensiones de la COB carecen de objetividad

El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García, aseguró este viernes que el Gobierno actuará conforme a la ley frente a los bloqueos y movilizaciones promovidos por la Central Obrera Boliviana (COB).

“Vemos con preocupación que la Central Obrera Boliviana no tiene objetividad ni claridad en cuanto a sus pretensiones, que han ido variando. Pareciera que la finalidad es justamente entorpecer, bloquear y perjudicar, más que generar observaciones de tipo técnico”, afirmó García.

El viceministro recordó que el decreto en cuestión busca incrementar el salario mínimo nacional para todos los trabajadores, y cuestionó la postura de la COB de enfocarse en distintos puntos de manera dispersa.

“Si observamos que la finalidad es generar acciones tipificadas como delitos, actuaremos en consecuencia”, añadió.

Sobre los bloqueos previstos para el fin de semana, García señaló que, aunque la Constitución garantiza el derecho a la protesta, la ley penaliza la obstrucción de servicios y del tránsito de personas. Además, recordó que existen sentencias constitucionales vinculantes que establecen que los bloqueos no constituyen una medida de protesta legal.

El viceministro hizo un llamado a la COB para que presente propuestas concretas por escrito y advirtió que, de no cumplirse, el Gobierno recurrirá a las instancias legales correspondientes.

Finalmente, García concluyó: “Invitamos nuevamente a la Central Obrera a dialogar y a dar una propuesta escrita. Caso contrario, aplicaremos la ley”.

