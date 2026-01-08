TEMAS DE HOY:
Jorge Akamine asume como nuevo director del INE y promete fortalecer la producción de datos oficiales

Akamine Toledo expresó su compromiso de consolidar a la institución como un referente clave en la generación de información veraz, confiable y oportuna para la toma de decisiones en Bolivia.

Juan Marcelo Gonzáles

08/01/2026 19:13

La Paz

Akamine Toledo asumió este martes como nuevo director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE) y expresó su compromiso de consolidar a la institución como un referente clave en la generación de información veraz, confiable y oportuna para la toma de decisiones en Bolivia.

La nueva autoridad afirmó que el INE debe convertirse en un eje estratégico para la toma de decisiones y la planificación del desarrollo del país.

La flamante autoridad remarcó que uno de los principales objetivos del Instituto es producir, recopilar, analizar y difundir estadísticas oficiales, garantizando su utilidad para el diseño de políticas públicas y la evaluación de escenarios económicos y sociales.

 

