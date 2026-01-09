Gobierno detecta 'contrabando hormiga de GLP' en fronteras y anuncia medidas

En medio de las largas filas por gas, el Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Cnl. José Maurice Castro Pautrat, informó que se ha detectado contrabando de garrafas en las fronteras del país.

“Se identificó contrabando hormiga en fronteras respecto a garrafas”, afirmó el viceministro, explicando que este tipo de contrabando se realiza de manera fraccionada y no implica grandes volúmenes de transporte.

“No existen volúmenes significativos que alteren el mercado, pero es un fenómeno que debe ser controlado”, agregó.

El viceministro agregó que, junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se realizan ajustes normativos para efectivizar los decomisos de gas licuado de petróleo (GLP). “Garrafas, ¿por qué? Porque eso es algo que no está permitido, evidentemente”, enfatizó.

El viceministro también destacó que la estrategia del Gobierno frente al contrabando no es solo frontal, sino integral.

“Se están atendiendo de manera multidimensional los problemas. Nosotros no podemos únicamente pensar que somos la solución al problema y al fenómeno del contrabando; esto requiere coordinación con otras instituciones y medidas preventivas”, indicó.

Con estas medidas, las autoridades buscan reducir la salida ilegal de garrafas y garantizar la distribución regular de GLP en el país.

