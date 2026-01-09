TEMAS DE HOY:
Extranjeros asesinados

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Gobierno detecta 'contrabando hormiga de GLP' en fronteras y anuncia medidas

La salida ilegal de garrafas afecta la distribución de GLP en ciudades y el Gobierno reforzará controles en las fronteras.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/01/2026 22:24

La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

En medio de las largas filas por gas, el Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Cnl. José Maurice Castro Pautrat, informó que se ha detectado contrabando de garrafas en las fronteras del país.

“Se identificó contrabando hormiga en fronteras respecto a garrafas”, afirmó el viceministro, explicando que este tipo de contrabando se realiza de manera fraccionada y no implica grandes volúmenes de transporte.

“No existen volúmenes significativos que alteren el mercado, pero es un fenómeno que debe ser controlado”, agregó.

El viceministro agregó que, junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se realizan ajustes normativos para efectivizar los decomisos de gas licuado de petróleo (GLP). “Garrafas, ¿por qué? Porque eso es algo que no está permitido, evidentemente”, enfatizó.

El viceministro también destacó que la estrategia del Gobierno frente al contrabando no es solo frontal, sino integral.

“Se están atendiendo de manera multidimensional los problemas. Nosotros no podemos únicamente pensar que somos la solución al problema y al fenómeno del contrabando; esto requiere coordinación con otras instituciones y medidas preventivas”, indicó.

Con estas medidas, las autoridades buscan reducir la salida ilegal de garrafas y garantizar la distribución regular de GLP en el país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD