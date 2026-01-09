Kevin Soni llegó a Santa Cruz para reforzar a Oriente Petrolero

Oriente Petrolero continúa avanzando en la conformación de su plantel para la temporada 2026. Este jueves arribó a Santa Cruz el futbolista camerunés Kevin Soni, quien tiene previsto reunirse con la dirigencia verdolaga con la intención de cerrar su incorporación como nuevo refuerzo del equipo.

El club cruceño inició una nueva etapa tras la llegada del director técnico español David Gonzales, y en los últimos días también se sumaron los refuerzos Joel Contreras, quien ya trabaja con el plantel, y se espera el arribo de Gary Rea, jugador con pasado en ABB y Dico Roca.

Además, se maneja la posibilidad de que Alejandro Cervantes se incorpore a Oriente Petrolero. El delantero centro de 22 años, con pasado en ABB, habría rescindido su vínculo con Blooming, pese a haber sido anunciado recientemente, y estaría cerca de convertirse en nuevo jugador refinero.

Uno de los refuerzos ya presentes, Joel Contreras, expresó su entusiasmo tras su llegada al club. “La verdad estoy un poco contento de llegar a esta gran institución, motivado para hacer las cosas de la mejor manera y aportar mi grano de arena para que el club esté donde merece estar”, señaló en declaraciones a Red Uno.

Con estos movimientos, Oriente Petrolero continúa delineando su plantel con el objetivo de ser protagonista en la próxima temporada.

