Mapa de transitabilidad: Se disparan los puntos de bloqueo a 32 en seis departamentos

De acuerdo con la última actualización del mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitida este jueves por la noche, el número de puntos de bloqueo en las rutas nacionales se elevó a 32, afectando ya a seis departamentos del país.

Distribución de los conflictos por regiones

La medida de presión, que cumple su tercer día de paro nacional indefinido, ha logrado cerrar el paso en conexiones vitales para el transporte de carga y pasajeros:

La Paz (El epicentro): Es el departamento con mayor número de interrupciones. Se registran bloqueos en la zona de Konani (ruta a Oruro), Cruce Peñas, Laja, Huarina, Patamanta, Senkata, Guaqui y la carretera hacia el Desaguadero. Además, se han sumado cortes en la ruta a Los Yungas (sector La Cumbre) y el acceso a Caranavi.

Cochabamba: El conflicto se intensificó con la incorporación de los cocaleros del Trópico. Los puntos críticos se ubican en Sayari, Silla Kasa, Jukugaga y el Puente Ichilo, cortando la conexión tanto hacia el occidente como hacia el oriente.

Santa Cruz: La transitabilidad está interrumpida en el Puente Yapacaní, San Germán, San Julián y el ingreso a Ascensión de Guarayos.

Pando: Persisten los bloqueos que mantienen aislada a la ciudad de Cobija, específicamente en Villa Rojas, Santa Elena, Batrajas y el Puente Madre de Dios.

Persisten los bloqueos que mantienen aislada a la ciudad de Cobija, específicamente en Villa Rojas, Santa Elena, Batrajas y el Puente Madre de Dios. Oruro y Potosí: Se reportan piquetes en rutas que conectan con el sur del país, afectando la llegada de insumos básicos.

La ABC recomienda a los conductores y viajeros no aventurarse al viajar y consultar permanentemente el estado de las rutas en el sitio oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

