Mapa de transitabilidad: Se disparan los puntos de bloqueo a 32 en seis departamentos

Las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503 han escalado significativamente en su tercera jornada. Conozca cuáles son las vías más perjudicadas.
08/01/2026 19:43
Escuchar esta nota
De acuerdo con la última actualización del mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitida este jueves por la noche, el número de puntos de bloqueo en las rutas nacionales se elevó a 32, afectando ya a seis departamentos del país.
Distribución de los conflictos por regiones
La medida de presión, que cumple su tercer día de paro nacional indefinido, ha logrado cerrar el paso en conexiones vitales para el transporte de carga y pasajeros:
La ABC recomienda a los conductores y viajeros no aventurarse al viajar y consultar permanentemente el estado de las rutas en el sitio oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo/
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00
03:00