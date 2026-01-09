Álvaro Ríos advierte que Bolivia deberá importar GLP y recomienda reforzar el control fronterizo

El analista energético Álvaro Ríos aseguró que Bolivia deberá comenzar a trabajar en la logística necesaria para importar Gas Licuado de Petróleo (GLP), especialmente durante la época de invierno.

“Este 2026 Bolivia va a comenzar a necesitar importar GLP, especialmente en la época de invierno”, señaló Ríos, explicando que durante el verano la demanda es más baja y la producción nacional aún alcanza para abastecer el mercado interno.

El especialista destacó que, aunque el subsidio al GLP “no se ha quitado, en algún momento tendrá que hacerlo”, por el momento es fundamental implementar dos medidas: reforzar los controles fronterizos y preparar la logística para la importación del combustible.

“Militarizar fuertemente cruces fronterizos para que las garrafas no se vayan y, en segunda instancia, comenzar a hacer todas las prohibiciones de logística y de recursos para importar GLP, porque la demanda va a estar sobre la oferta que necesita el país”, explicó Ríos.

El analista alertó también sobre el contrabando: “Los contrabandistas y las mafias contrabandistas, tanto de diésel como de gasolina, se han volcado hacia el GLP, y nos imaginamos que mayor cantidad de GLP está saliendo por nuestras fronteras de contrabando”.

Ríos concluyó que, sin medidas preventivas, la demanda de GLP podría superar a la oferta disponible, generando problemas de abastecimiento en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play